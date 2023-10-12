Jada Pinkett Smith: Tokat olayını skeç sanmıştım

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"BUNUN BİR SKEÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Jada Pinkett Smith, olayın ilk başta gerçek olmadığını düşündüğünü "Bu bir skeç' diye düşündüm" sözleriyle ifade etti. 52 yaşındaki Smith, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Will'in ona vurmasının imkânı yok' diye düşünüyordum. Will sandalyesine doğru yürümeye başlayana kadar bunun bir skeç olmadığını bile fark edemedim.