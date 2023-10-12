Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Jada Pinkett Smith: Tokat olayını skeç sanmıştım - Magazin haberleri

        Jada Pinkett Smith: Tokat olayını skeç sanmıştım

        Jada Pinkett Smith, eşi Will Smith'in'in 2022'de saçları hakkında espri yapan Oscar sunucusu Chris Rock'a tokat atmasından uzun bir süre sonra skandal olay hakkında konuştu. Olay anını anlatan Smith, eşine söylediği ilk sözleri de paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 10:41 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Will Smith, 27 Mart 2022'de düzenlenen 94'üncü Oscar töreninde Alopesi hastalığı nedeniyle saçları tamamen dökülen eşi Jada Pinkett Smith'e yönelik bir espri yapan sunucu Chris Rock'ı tokatlamıştı. İkili arasındaki bu olay töreni gölgede bırakmıştı.

        2

        "EŞİMİN ADINI AĞZINA ALMA!"

        Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in Alopesi hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili "Jada, seni seviyorum, 'G.I. Jane 2'yi sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde espriler yapması üzerine Smith, oldukça sinirlenmişti. Ünlü oyuncu, sahneye çıkıp, "Eşimin adını ağzına alma" diyerek Chirs Rock'a tokat atmıştı.

        Bunun üzerine Akademi, şiddete başvurduğu gerekçesiyle Will Smith'e 10 yıl boyunca Oscar törenlerine katılmama cezası vermişti.

        3

        SESSİZLİĞİNİ BOZDU

        Oscar'a damga vuran tokat skandalının ana kahramanlarından biri olan Jada Pinkett Smith, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

        4

        "BUNUN BİR SKEÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

        Jada Pinkett Smith, olayın ilk başta gerçek olmadığını düşündüğünü "Bu bir skeç' diye düşündüm" sözleriyle ifade etti. 52 yaşındaki Smith, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Will'in ona vurmasının imkânı yok' diye düşünüyordum. Will sandalyesine doğru yürümeye başlayana kadar bunun bir skeç olmadığını bile fark edemedim.

        5

        Jada Pinkett Smith, gösteriden sonra yalnız kaldıklarında eşi Will Smith'e söylediği ilk sözlerin "İyi misin?" olduğunu belirtti.

        6

        "CHRIS YANIMA GELİP ÖZÜR DİLEMEYE ÇALIŞTI"

        Olaydan hemen sonra Chris Rock'ın yanına geldiğini anlatan Jada Pinkett Smith, "Chris sahnenin sonuna geldi ve benden özür dilemeye çalıştı. 'Sana zarar vermek istemedim' dedi. 'Bunu şimdi konuşamam Chris' dedim" ifadelerini kullandı.

        7

        "UMARIM BARIŞ SAĞLANIR"

        Oscar'daki skandaldan bu yana Chris Rock'la konuşmadığını anlatan Jada Pinkett Smith, "Umarım bu konudaki tüm yanlış anlaşılmalar giderilir ve barış sağlanır" dedi.

        Fotoğraflar: AP, Avalon

        #Jada Pinkett Smith
        #will smith
        #Chris Rock
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        İSPARK'a zam geldi
        İSPARK'a zam geldi
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        "Biden 'kafaları kesilmiş küçük çocuklara' dair resim görmedi"
        "Biden 'kafaları kesilmiş küçük çocuklara' dair resim görmedi"
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        Zikzak çizen hafriyat kamyonundan ışık ihlali!
        Zikzak çizen hafriyat kamyonundan ışık ihlali!
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Baraj doluluk oranı o verinin de altına düştü!
        Baraj doluluk oranı o verinin de altına düştü!
        İğrenç babaya mahkeme acımadı!
        İğrenç babaya mahkeme acımadı!
        Özlem 28 yaşındaydı... Ağlatan fotoğraf!
        Özlem 28 yaşındaydı... Ağlatan fotoğraf!
        3.1'lik Silivri depremini Prof. Dr. Görür değerlendirdi!
        3.1'lik Silivri depremini Prof. Dr. Görür değerlendirdi!
        Kimler o tazminatı alabilir?
        Kimler o tazminatı alabilir?
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı