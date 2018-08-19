Jaguares De Cordoba - Santa Fe maç önü

Jaguares De Cordoba ve Santa Fe, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 04:00. Jaguares De Cordoba 4 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Santa Fe 5 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Jaguares De Cordoba, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Santa Fe, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 712 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jaguares De Cordoba kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Santa Fe sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Jaguares De Cordoba son haftadaki Santa Fe müsabasında 4-1 yenildi.

Santa Fe ise Jaguares De Cordoba karşılaşmasında 4-1 kazandı.

Jaguares De Cordoba, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Jaguares De Cordoba, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Santa Fe, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Santa Fe, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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