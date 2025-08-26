Jakarta Nerede? Jakarta Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

Jakarta Nerede?

Jakarta nerede sorusunun cevabını merak edenler için bu şehrin Endonezya’nın batı kısmında, Java Adası’nın kuzeybatı kıyısında yer aldığını söyleyelim. Java Adası, Endonezya’nın en kalabalık ve en gelişmiş adası olarak bilinir. Bu gelişmiş adada konumlanan şehir, Cava Denizi'ne kıyısı olan büyük bir metropoldür. Jakarta nerede sorusuna detaylı yanıt vermeden önce Endonezya’nın konumundan söz edelim. Endonezya, Asya kıtasının Güneydoğu bölümünde konumlanmış bir ülkedir. Harita üzerinde bulunduğu bölge, Hint ve Pasifik Okyanusları arasındadır. Yaklaşık 17 bin adadan oluşan Endonezya aslında bir takım ada ülkesidir. Tropikal iklimin hakim olduğu Endonezya’nın başkenti Jakarta şehridir. Jakarta, Endonezya’nın idari yapısında özel bir statüye sahiptir. Diğer şehirlerden farklı olarak Daerah Khusus Ibukota Jakarta yani “özel başkent bölgesi” olarak anılır. Bu da Jakarta’nın hem bir şehir hem de eyalet statüsünde yönetildiği anlamına gelir. İşte tam olarak bu nedenlerle Jakarta çoğunlukla bir ülke zannedilmektedir. Şehrin eyalet statüsünde yer alıyor olması bu bilgi karışıklığının ne büyük nedendir. O yüzden Jakarta nerede sorusu dikkatle cevaplanmalıdır. Jakarta başkent olmanın beraberinde ticaret, ulaşım ve finans konularında da merkez kabul edilir. Birçok uluslararası şirketin bölgesel ofisleri Jakarta’da bulunduğu için bu şehir adeta ülkenin kalbi kabul edilir.

REKLAM Jakarta Hangi Kıtada? Jakarta hangi kıtada yer akıyor sorusu da merak uyandıran bir diğer konular arasında… Jakarta Asya kıtasında yer alır. Daha spesifik şekilde ifade etmemiz gerekirse Güneydoğu Asya bölgesinde konumlandığını söyleyebiliriz. Endonezya’nın 17 binden fazla adadan oluştuğundan söz etmiştik. Bir takımada ülkesi olan Endonezya, Asya ile Okyanusya arasında bir köprü konumundadır. Haliyle Endonezya’nın başkenti statüsünde olan Jakarta’da, Asya kıtası sınırları içinde yer alır. Güneydoğu Asya ülkeleri arasında önemli bir yere sahip olan Endonezya ve dolayısıyla da Jakarta, ASEAN yani Güneydoğu Asya Uluslar Birliği üyesidir. Bu özelliği nedeniyle bölgedeki siyasi ve ekonomik gelişmelerde aktif şekilde rol oynar. Jakarta Komşu Ülkeleri Jakarta komşu ülkeleri dediğimizde, bu ifade şehir düzeyinde değil ülke düzeyinde anlaşılmalıdır. Çünkü Jakarta her ne kadar eyalet statüsünde olsa da Endonezya'nın ülkesinin bir parçasıdır. Endonezya’nın başkenti olan Jakarta’nın değil Endonezya’nın komşu ülkelerine bakmamız gerekir. Ancak Endonezya adalar topluluğu ülkesi olduğu için bu ülkenin doğrudan kara komşusu yoktur. Ancak Endonezya’nın birçok deniz aşırı komşusu bulunur. Endonezya’nın deniz aşırı komşu ülkeleri ise şunlardır…