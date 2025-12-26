Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol STBL Jaleen Smith'ten Zeljko Obradovic sözleri! - Basketbol Haberleri

        Jaleen Smith'ten Zeljko Obradovic sözleri!

        Türk Telekom'un ABD kökenli Hırvat basketbolcusu Jaleen Smith, daha önce birlikte çalıştığı Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'in kendisine oyunu farklı bir perspektiften görmeyi öğrettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 11:50 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jaleen Smith'ten Obradovic sözleri!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Telekom'un ABD kökenli Hırvat basketbolcusu Jaleen Smith, yaptığı açıklamada, Obradovic ile çalışmasının oyun görüşünü geliştirdiğini belirterek, "Artık oyuna bir antrenör perspektifiyle bakabiliyorum. Başlarda sadece oynuyor, durumu okuyor ve tepki veriyordum. Ancak Partizan'da geçirdiğim kısa sürede Obradovic'ten öğrendiklerim sayesinde artık oyunu çok daha iyi görebiliyorum. Orada geçirdiğim zamanın değerini biliyorum; her şeyi özümsemek ve öğrenebileceğim her şeyi öğrenmek için altı ay yeterli bir süreydi." ifadelerini kullandı.

        Başantrenör Erdem Can ile Obradovic arasındaki benzerliklere değinen Smith, "Erdem Can'ın hücum setleri konusunda çok geniş bir yelpazesi var. Her maçta, mola dönüşlerinde çizdiği yeni bir oyunla karşılaşıyoruz. Sanırım bu özelliğini Obradovic'ten almış ama kendi tarzını da işin içine katıyor. Bence ikisi de harika antrenörler. Erdem Can, birkaç yıl önce Anadolu Efes'te görev almıştı, o zaman işler yolunda gitmemiş olabilir ama bence bir şekilde o seviyelere geri dönecektir çünkü gerçekten çok iyi bir antrenör ve taktiksel olarak mükemmel." değerlendirmesinde bulundu.

        "OLMAK İSTEDİĞİMİZ YERDEYİZ"

        Ligde yakaladıkları 7 maçlık galibiyet serisini savunmadaki başarıya bağlayan 31 yaşındaki oyun kurucu, karşılaşacakları Anadolu Efes maçıyla ilgili şunları söyledi:

        "Son yedi maçta, yanılmıyorsam maç başına ortalama 70 sayının altında yedik. Bu yüzden önce savunmamıza, sonra hücumumuza odaklandık diyebilirim. Erdem hoca, sistem dahilinde ama özgürce oynamamız konusunda bize çok olanak sağlıyor. Yani bu sürecin büyük bir kısmı savunmamızla ilgiliydi ve bu konuda vites yükselttik. Anadolu Efes bir Avrupa Ligi (EuroLeague) takımı ve buraya yorgun gelecek. Uzatmalı bir maç oynadılar ve buraya seyahat etmek zorundalar. Bu yüzden biz kendi enerjimizi sahaya yansıtıp onları yıpratmaya ve işlerini olabildiğince zorlaştırmaya çalışacağız. Sezona başlangıcımıza kıyasla tam da olmak istediğimiz yerdeyiz. Sezona pek iyi başlamamıştık ama hem Türkiye Ligi'nde hem de Avrupa Kupası'nda (EuroCup) iyi bir seri yakaladık."

        Ankara’daki yaşamdan memnun olduğunu dile getiren Smith, başkentte kendisini daha rahat hissettiğini aktararak, "Ankara, İstanbul'dan farklı ama herkese söylediğim gibi burayı seviyorum çünkü daha sakin, tam benim tempomda bir yer. İstanbul biraz fazlaydı; benim bir ailem var ve burada ailemle yapabileceğim şeyler İstanbul'a kıyasla daha fazla. Ankara harika bir şehir. Organizasyon iyi, takım iyi, koç muhteşem. Ankara hakkında hiçbir şikayetim yok, burayı gerçekten seviyorum." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çatalca'da kaçak avcıların kurduğu domuz tuzakları bulundu

        Çatalca'da hayvanları beslemek için ormana giden bir grup, içerisinde domuzların olduğu çok sayıda kapan buldu. Domuzları tekrar doğaya bırakan ekipler, kaçak avcıları yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        Meclis komisyonunda Kartalkaya için taslak rapor
        Meclis komisyonunda Kartalkaya için taslak rapor
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?