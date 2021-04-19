Jandarma 5 yıl sonra çözdü

DHA

Mersin'in Anamur ilçesinde 2016'da av tüfeği ile öldürülen şahsın, arkadaşı tarafından kazayla vurulduğu ortaya çıktı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Anamur ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde 2016 yılı ekim ayında av tüfeği ile vurulduktan sonra hastanede hayatını kaybeden şahsın ölümü jandarma tarafından şüpheli bulundu. Ardından kazaen gerçekleştiği gerekçesiyle kapatılan soruşturma dosyası, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeniden soruşturulmak üzere açılmasına karar verildi.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan araştırma sonucunda, ölüm olayı esnasında olay mahallinde 3 şüphelinin bulunduğu belirlendi. Elde edilen delil ve bulgular ışığında gözaltına alınan şahıslardan İ.Ü. isimli zanlının jandarmaya verdiği ifadede, maktul ile birlikte ava gittiklerini, av dönüşü maktule ait av tüfeğini boşalttığı sırada kazaen maktulü vurduğunu itiraf ettiği bildirildi.

Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si savcılık kararıyla serbest bırakılırken, İ.Ü. isimli şahıs ise mahkemece elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.