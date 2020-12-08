KPSS önlisans sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler jandarma astsubay alımlarına çevrildi. Jandarma astsubayı olmak isteyen vatandaşlar başvuruların açılmasını bekliyor. Peki, Jandarma astsubay alımları ne zaman? Jandarma astsubay başvuru şartları neler?

JANDARMA ASTSUBAY ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Jandarma astsubay alımı için PERTEM üzerinden yayınlanacak olan ilanın ardından başvurular alınacak. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere astsubay alımları farklı kadrolarda yapılacak.

2021 JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak,

Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye bulunmadığına dair beyan sunmak,

Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak,

Sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmış olmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

Hamile olmamak,

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI KPSS ŞARTI

KPSS puanı şartı aranan branşlar için; KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak, şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için bu puanın en az %80’ini almış olmak.

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI YAŞ ŞARTI

01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI EĞİTİM ŞARTI

Temini yapılacak kadrolarda belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak, Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve sisteme yüklemek ve Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SAĞLIK ŞARTI

TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve “Sözleşmeli Astsubay Olur” kararlı sağlık raporu almak.