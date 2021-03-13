2021 yılında 1640 kadın ve erkek astsubay alımı yapacak olan Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvuru tarihleri araştırılıyor. İşte JGK 2021 Muvazzaf/Sözleşmeli astsubay alımı başvuru kılavuzu ve başvuru şartları...

2021 JGK ASTSUBAY ALIMI

Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına aşağıda belirtilen branşlarda muvazzaf/sözleşmeli

erkek ve kadın 1640 astsubay temini yapılacak.

Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için belirlenen kontenjanların tamamlanamaması

durumunda, eksik kalan kontenjan; Jandarma branşında eğitim seviyesine ve cinsiyetine göre normal aday kontenjanına aktarılacak.

Lisans ve ön lisans kontenjanları başvuruların tamamlanmasını müteakip belirlenecek olup, lisans

veya ön lisans kontenjanların doldurulamaması durumunda; eksik kalan kontenjan diğer eğitim seviyesine aktarılacak.

Jandarma haricindeki branşların kontenjanının doldurulamaması durumunda; eksik kalan

kontenjanlar eğitim seviyesi ve cinsiyetine göre Jandarma branşına aktarılacak.

2021 JGK ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvurular; 15 Mart 2021 günü başlayıp, 28 Mart 2021 günü saat 23:59’da sona erecek.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

2021 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 1640 PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU VE BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ