Jandarma yakaladı, her yerden uyuşturucu çıktı

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir takip ettikleri piyasada torbacı olarak tabir edilen şahıslara uyuşturucu temin eden zehir taciri B.M. isimli şüphelinin Fatih ve Esenyurt ilçelerindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin kıskıvrak yakaladığı B.M.'nin evlerinde yapılan aramada her yerden uyuşturucu çıktı.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde, B.M. isimli şahsın İstanbul il genelinde uyuşturucu maddeleri piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı.

İKİ FARKLI ADRES TESPİT EDİLDİ

Jandarma ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip ile B.M.'nin, Esenyurt ve Fatih ilçelerinde iki farklı adresi kullandığını tespit etti. Belirlenen adresler üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, söz konusu adreslerde dikkat çekecek nitelikle bir hareketlilik olduğunu belirledi. Eş zamanlı operasyon için düğmeye basan ekipler, B.M.'nin Esenyurt ve Fatih ilçelerinde kullandığı adresler baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda yatak altlarına, mutfak dolaplarına, kolilere ve çantalara gizlenmiş olarak 26 kilogram skunk, 9 kilogram kokain, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi.

BAĞLANTIDA OLDUĞU ŞÜPHELİLER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Jandarma ekiplerince sorgusu tamamlanan B.M., hakkında düzenlenen "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suç dosyası ile çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın ifadesi sonucunda olayla bağlantısı olduğu öğrenilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.