        Jannik Sinner ve Iga Swiatek 3. turda! - Tenis Haberleri

        Jannik Sinner ve Iga Swiatek 3. turda!

        Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta İtalyan Jannik Sinner ve Polonyalı Iga Swiatek 3. tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 23:55 Güncelleme: 28.08.2025 - 23:55
        Jannik Sinner ve Iga Swiatek 3. turda!
        New York'taki turnuvanın 5. gününde tek erkeklerin dünya 1 numarası Sinner, ikinci turda klasmanın 36. sırasındaki Avustralyalı Alexei Popyrin ile karşılaştı.

        Son şampiyon Sinner, 2 saat 1 dakika süren maçta rakibini 6-3, 6-2 ve 6-2 biten setlerle 3-0 yenerek tur atladı.

        Tek kadınlarda 2022 yılının şampiyonu dünya 2 numarası Swiatek ise klasmanın 66. basamağındaki Hollandalı Suzan Lamens'i 2 saat 6 dakika sonunda 6-1, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek 3. tur bileti aldı.

        Kadınlarda Rus Ekaterina Alexandrova (13), Brezilyalı Beatriz Haddad Maia (18), Çek Linda Noskova (21), Yunan Maria Sakkari, erkeklerde ise İtalyan Lorenzo Musetti (10), Rus Andrey Rublev (15) ve Kanadalı Denis Shapovalov (27) adlarını 3. tura yazdırdı.

