Janoska Ensemble Sevgililer Günü repertuvarıyla AKM'de

Avrupa’da Sevgililer Günü kapsamında verdiği konserlerde kapalı gişe performanslar sergileyen Janoska Ensemble İstanbul'a geliyor.

Klasik müzik, caz ve Orta Avrupa’nın köklü Roman müzik mirasını aynı sahnede buluşturan, kendilerine özgü yorum anlayışıyla dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan topluluk, 7 Şubat 2026'da Atatürk Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak. Janoska Ensemble, Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı konser programında Vivaldi, Bach, Mozart ve Beethoven gibi bestecilerin eserlerini çağdaş bir anlatım ve kendilerine özgü yorum anlayışıyla seslendirecek.

'Janoska Stili' İstanbul’da ilk kez sahnede

Kökleri Slovakya ve Avusturya’ya uzanan Janoska ailesinin virtüöz müzisyenlerinden oluşan topluluk, müzik dünyasında “Janoska Stili” olarak anılan özgün yaklaşımıyla biliniyor. Klasik eserleri doğaçlama, yüksek teknik ustalık ve güçlü sahne enerjisiyle yeniden yorumlayan Janoska Ensemble; Vivaldi, Bach, Mozart ve Beethoven gibi klasik müziğin büyük ustalarının eserlerini çağdaş bir anlatımla dinleyiciyle buluşturuyor.

Bugüne kadar Carnegie Hall (New York), Elbphilharmonie (Hamburg), Musikverein ve Konzerthaus (Viyana), Tokyo Opera City gibi dünyanın en prestijli salonlarında sahne alan topluluk, Avrupa ve Amerika’daki konserleriyle uluslararası basında geniş yer aldı. Albümleri klasik müzik listelerinde üst sıralara yükselen Janoska Ensemble, milyonlarca dinleyiciye ulaştı.