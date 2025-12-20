Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Janoska Ensemble Sevgililer Günü repertuvarıyla AKM'de

        Janoska Ensemble Sevgililer Günü repertuvarıyla AKM'de

        Janoska Ensemble, Vivaldi, Bach, Mozart ve Beethoven gibi bestecilerin eserlerini çağdaş bir anlatım ve kendilerine özgü yorum anlayışıyla seslendireceği Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı konser programıyla 7 Şubat 2026 Cumartesi akşamı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) sahnesinde dinleyiciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2025 - 01:22 Güncelleme: 20.12.2025 - 01:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Janoska Ensemble Sevgililer Günü repertuvarıyla AKM'de
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa’da Sevgililer Günü kapsamında verdiği konserlerde kapalı gişe performanslar sergileyen Janoska Ensemble İstanbul'a geliyor.

        Klasik müzik, caz ve Orta Avrupa’nın köklü Roman müzik mirasını aynı sahnede buluşturan, kendilerine özgü yorum anlayışıyla dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan topluluk, 7 Şubat 2026'da Atatürk Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak. Janoska Ensemble, Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı konser programında Vivaldi, Bach, Mozart ve Beethoven gibi bestecilerin eserlerini çağdaş bir anlatım ve kendilerine özgü yorum anlayışıyla seslendirecek.

        REKLAM

        'Janoska Stili' İstanbul’da ilk kez sahnede

        Kökleri Slovakya ve Avusturya’ya uzanan Janoska ailesinin virtüöz müzisyenlerinden oluşan topluluk, müzik dünyasında “Janoska Stili” olarak anılan özgün yaklaşımıyla biliniyor. Klasik eserleri doğaçlama, yüksek teknik ustalık ve güçlü sahne enerjisiyle yeniden yorumlayan Janoska Ensemble; Vivaldi, Bach, Mozart ve Beethoven gibi klasik müziğin büyük ustalarının eserlerini çağdaş bir anlatımla dinleyiciyle buluşturuyor.

        Bugüne kadar Carnegie Hall (New York), Elbphilharmonie (Hamburg), Musikverein ve Konzerthaus (Viyana), Tokyo Opera City gibi dünyanın en prestijli salonlarında sahne alan topluluk, Avrupa ve Amerika’daki konserleriyle uluslararası basında geniş yer aldı. Albümleri klasik müzik listelerinde üst sıralara yükselen Janoska Ensemble, milyonlarca dinleyiciye ulaştı.

        Konserin biletleri Biletinial.com'da satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #Janoska Ensemble
        #Sevgililer Günü
        #14 Şubat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Altın çocuklar!
        Altın çocuklar!
        "Saygı gösterirlerse başka operasyon olmayacak"
        "Saygı gösterirlerse başka operasyon olmayacak"
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        İddianamede sarsıcı ifade
        İddianamede sarsıcı ifade
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi