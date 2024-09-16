Japon destanı Shogun Emmy Ödülleri'nde 18 ödül kazandı! Shogun konusu nedir, oyuncuları kimler?
Televizyon dünyasının en prestijli ödülü 'Emmy' gecesinde, ödüller sahiplerini buldu. Geceye 18 ödül kazanan Japon destanı Shogun dizisi damga vurdu. En çok ödül kazanan dizi Emmy tarihine geçti. Yaşanan bu gelişme, 'Shogun konusu nedir, oyuncuları kimler?' Sorularını beraberinde getirdi. İşte Shogun dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu...
76. Emmy Ödülleri Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşti. 25 dalda aday gösterilen Shogun, 18 ödül kazanarak Emmy gecesine damga vurdu. Kazandığı ödüllerle diziseverlerin dikkatini çeken Japon destanı Shogun dizisi, Justin Marks , Matt Lambert , Ronan Bennett tarafından kaleme alınmıştır. Peki, Shogun konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Shogun dizisine ilişkin tüm detaylar...
SHOGUN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Shogun, 1600 yılında Japonya'da, yüzyılı belirleyen bir iç savaşın şafağında geçiyor. Lord Yoshii Toranaga, yakındaki bir balıkçı köyünde mahsur kalmış gizemli bir Avrupa gemisi bulunduğunda, Vekiller Konseyi'ndeki düşmanları ona karşı birleşirken hayatı için savaşmak zorunda kalır.
"Shōgun", "farklı dünyalardan gelen iki hırslı adamın çarpışmasını takip eder: John Blackthorne, risk alan bir İngiliz denizci, sonunda onu tanıdık olmayan bir kültürün nihayetinde yeniden tanımlayacağı bir ülke olan Japonya'da enkaz haline gelir; Lord Toranaga, kendi tehlikeli, politik rakipleriyle çelişen kurnaz, güçlü bir daimyo; ve Leydi Mariko, paha biçilmez becerilere sahip ancak değerini ve sadakatini kanıtlaması gereken onursuz aile bağları olan bir kadın "
Clavell'in Shōgun adlı eseri tarihi kurgu türündedir. Blackthorne karakteri gevşek bir şekilde tarihi İngiliz denizci William Adams'a dayanmaktadır, Japonya'da, daha sonra Tokugawa shogunate'in kurucusu ve ilk shōgun olan güçlü bir daimyō olan Tokugawa Ieyasu'nun altında bir samuray olarak yükseldi. Ieyasu, Yoshii Toranaga karakterinin temelini oluşturmaktadır.
SHOGUN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Hiroyuki Sanada
Cosmo Jarvis
Anna Sawai
Tadanobu Asano
Takehiro Hira
Tommy Bastow