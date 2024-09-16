SHOGUN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Shogun, 1600 yılında Japonya'da, yüzyılı belirleyen bir iç savaşın şafağında geçiyor. Lord Yoshii Toranaga, yakındaki bir balıkçı köyünde mahsur kalmış gizemli bir Avrupa gemisi bulunduğunda, Vekiller Konseyi'ndeki düşmanları ona karşı birleşirken hayatı için savaşmak zorunda kalır.

"Shōgun", "farklı dünyalardan gelen iki hırslı adamın çarpışmasını takip eder: John Blackthorne, risk alan bir İngiliz denizci, sonunda onu tanıdık olmayan bir kültürün nihayetinde yeniden tanımlayacağı bir ülke olan Japonya'da enkaz haline gelir; Lord Toranaga, kendi tehlikeli, politik rakipleriyle çelişen kurnaz, güçlü bir daimyo; ve Leydi Mariko, paha biçilmez becerilere sahip ancak değerini ve sadakatini kanıtlaması gereken onursuz aile bağları olan bir kadın "

Clavell'in Shōgun adlı eseri tarihi kurgu türündedir. Blackthorne karakteri gevşek bir şekilde tarihi İngiliz denizci William Adams'a dayanmaktadır, Japonya'da, daha sonra Tokugawa shogunate'in kurucusu ve ilk shōgun olan güçlü bir daimyō olan Tokugawa Ieyasu'nun altında bir samuray olarak yükseldi. Ieyasu, Yoshii Toranaga karakterinin temelini oluşturmaktadır.