ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

JAPON DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların dil puan türünden tercih yapmaları gerekir.