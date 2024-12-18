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        Haberler Ekonomi Otomobil Japon üreticilerden birleşme sinyali - Otomobil Haberleri

        Japon üreticilerden birleşme sinyali

        Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan'ın elektrikli araçlarda Çin ve ABD'den gelen şiddetli rekabetin ardından birleşme için görüşmeler yaptıkları bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 15:25 Güncelleme: 18.12.2024 - 15:25
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        Japon üreticilerden birleşme sinyali
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        Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'nın ikinci ve üçüncü en büyük otomobil üreticilerinin (Honda ve Nissan), ABD'li Tesla ve BYD gibi Çinli elektrikli araç üreticileriyle rekabet edecek bir otomobil grubu oluşturmak amacıyla bir holding şirketi kurma olasılığını değerlendiriyor.

        Honda, Nissan ve Nissan ile ortak olan Mitsubishi Motors Corp (MMC) yaptıkları ortak açıklamada, “Bu yılın mart ve ağustos aylarında duyurulduğu üzere, Honda, Nissan ve MMC her bir şirketin güçlü yönlerini birleştirmek ve gelecekteki işbirliği için çeşitli olasılıkları değerlendirmektedir. Ancak herhangi bir karar alınmamıştır.” denildi.

        Honda ve Nissan'ın birleşmesi gerçekleşirse yıllık 7.4 milyon araç üretimiyle 54 milyar dolarlık bir şirket oluşturacak. Yeni şirket, Toyota ve Volkswagen'den sonra araç üretim hacmi bakımından dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi olacak.

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        10'UNCU EN BÜYÜK OLACAK

        Anlaşma aynı zamanda 2021 yılında Fiat Chrysler ve PSA arasında gerçekleşen ve Stellantis'i oluşturan 52 milyar dolarlık birleşmeden bu yana sektördeki en büyük birleşme de olacak.

        Geçen yıl Honda ve Nissan dünya çapında sırasıyla 3.98 milyon ve 3.37 milyon araç satışı gerçekleştirdi.

        Toyota geçen yıl 11.23 milyon araç satarak art arda dördüncü yıl da birinciliğini korurken, Japon üreticiyi 9.24 milyon araçla Alman Volkswagen izledi.

        Honda'nın piyasa değeri 39.1 milyar dolar, Nissan'ın piyasa değeri ise 9.9 milyar dolar. İki Japon üreticinin birleşimi ile ortaya çıkan yeni şirketin piyasa değeri 50 milyar dolara yaklaşacak ve dünyanın en büyük 10'uncu otomotiv şirketi olacak.

        Küresel otomobil üreticileri, pahalı bataryalar, otonom sürüş gibi teknolojiyi geliştirme için gereken devasa kaynaklar nedeniyle elektrikli araç geliştirmenin giderek artan maliyetlerini karşılamak için fon bulmakta zorlanırken, birleşme veya işbirliklerini artırıyorlar.

        Honda ve Nissan Mart 2024’te maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü arttırmak amacıyla elektrikli araç üretimi ve yazılım teknolojilerinde stratejik ortaklık için bir fizibilite çalışması başlatma konusunda anlaşmışlardı. Mitsubishi Motors da Ağustos 2024 görüşmelere katıldığını açıklamıştı.

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