Reuters

Japonya, devasa mali canlandırma paketini finanse etmek için bu mali yıl içinde 1 trilyon doların üzerinde yeni devlet tahvili satabilir.

Üç kaynağın verdiği bilgiye göre, üçüncü mali canlandırma paketinden kaynaklanacak ek maliyet 2021 Mart ayında sona erecek olan mevcut mali yıl içinde yeni borçlanma senedi ihracına yol açarak mevcut plana göre olan yaklaşık 90 trilyon yenlik tahvil ihracını 110 trilyon yenin (1 trilyon dolar) üzerine çıkarabilir.

YENİ PAKET AÇIKLADI

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, resesyondan toparlanmayı hızlandırmak için Salı günü 708 milyar dolar büyüklüğünde üçüncü bir mali canlandırma paketi açıklamıştı. Bu paket ile Japonya'daki toplam canlandırma paketi büyüklüğü yaklaşık 3 trilyon dolara ulaşacak.

Geçmiş borçları çevirmek için kullanılan yeniden finansman tahvilleri de dahil edildiğinde, Japon devletinin bu yılki toplam tahvil ihracı ülkenin 270 trilyon yenlik rekor tahvil ihracını aşmış olacak. Fakat hükümet, düzenli ihaleler yoluyla finansal kuruluşlara yapılan tahvil satışlarında olabilecek herhangi bir artışı asgariye indirmek için ağırlıklı olarak geçmişteki tahvil ihraçlarından kenara ayrılan fonları kullanacak.

Ayrıca Japonya'nın gelecek mali yıl için olan tahvil ihraç planına 21 Aralık'ta karar verilecek.