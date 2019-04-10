Japon NHK televizyonunun haberine göre, başkent Tokyo'da basına açıklama yapan Kono, Japon hükümetinin, Devrim Muhafızları Ordusuna yönelik karara uyma niyetinde olmadığını belirtti.

Bununla birlikte Kono, Tahran yönetimine Orta Doğu bölgesinin istikrarı için balistik füze faaliyetlerini durdurma çağrısında bulundu.

İran'la yakın ilişkilere sahip olduklarını vurgulayan Kono, Japonya'nın sorunları istişare ve diyalog yoluyla çözmek için çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuştu.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

"İSRAİL EGEMENLİĞİNİ TANIMIYORUZ"

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, ülkesinin İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımadığını ve ABD hükümetine konuyla ilgili kararın bildirildiğini söyledi.

Kono, Japonya'nın İsrail'in Golan Tepeleri konusundaki kararını tanımadığını ve ABD'nin İsrail'in bölge üzerindeki egemenliğini kabul etmesinin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu söyledi. Kono, ayrıca geçtiğimiz hafta Fransa'da gerçekleştirilen G7 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'a görüşlerini aktardığını ifade etti.



Uluslararası hukuka göre Suriye toprağı kabul edilen ancak fiilen İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri, ABD'nin, İsrail'in bölgedeki egemenliğini tanıma kararı nedeniyle gündeme gelmiş, ABD'nin kararı geçtiğimiz ay acil olarak toplanan BM Güvenlik Konseyi toplantısında da eleştirilmişti.