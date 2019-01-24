Dubai'deki El-Maktoum Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Japonya, 57. dakikada Ritsu Doan'ın penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Bu skorla Japonya, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu. Japonya'nın üst turdaki rakibi, bugün İran ile Çin arasında oynanacak çeyrek final maçının ardından belli olacak.