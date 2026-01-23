Habertürk
        Japonya Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

        Japonya Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

        Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 0,75'te sabit tuttu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 09:30 Güncelleme: 23.01.2026 - 09:30
        Japonya Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        BoJ açıklamasına göre, banka, iki günlük para politikası toplantısının ardından politika faizini beklentilere paralel yüzde 0,75'te sabit tuttu. Karar 8'e karşı 1 oyla alınırken, Hajime Takata faiz artırımına yönelik oy kullandı.

        Hajime, fiyat istikrarı hedefinin aşağı yukarı sağlandığını ve yurt dışı ekonomilerin toparlanma aşamasında olması nedeniyle Japonya'daki fiyatlara yönelik risklerin yukarı yönlü olduğunu değerlendirdi.

        Bankadan yapılan açıklamaya göre, Japonya ekonomisinin, ekonomilerin yeniden büyüme yoluna girmesi ve gelirden harcamaya doğru olumlu bir döngünün giderek yoğunlaşması nedeniyle ılımlı bir şekilde büyümesi muhtemel görünüyor.

        Banka, Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) taze gıda hariç tüm kalemler hariç yıllık artış oranının, bu yılın ilk yarısında yüzde 2'nin altına düşebileceğini tahmin ediyor. Ekonominin iyileşmeye devam etmesiyle iş gücünde sıkıntı olduğuna dair algıda da iyileşme olacak.

        Görünümü etkileyebilecek riskler arasında, yurt dışı ekonomik faaliyetlerdeki gelişmeler, ticaret ve diğer politikaların etkisiyle fiyatlardaki dalgalanmalar, firmaların ücret ve fiyat belirleme davranışları, döviz piyasasındaki gelişmeler yer alıyor.

        Banka, büyüme tahminlerini 2025 mali yılı için yüzde 0,7'den yüzde 0,9'a, 2026 mali yılı için yüzde 0,7'den yüzde 1'e çıkarırken, 2027 mali yılı için yüzde 1'den yüzde 0,8'e düşürdü.

        Geçen mali yılı için TÜFE tahminini yüzde 2,7'de sabit bırakan BoJ, TÜFE tahminini 2026 mali yılı için yüzde 1,8'den yüzde 1,9'a çıkardı, 2027 mali yılı için yüzde 2'de sabit bıraktı.

        BoJ, 2025 mali yılı için çekirdek TÜFE tahminini yüzde 2,8'den yüzde 3'e, 2026 mali yılı için yüzde 2'den yüzde 2,2'ye, 2027 mali yılı için yüzde 2'den yüzde 2,1'e yükseltti.

