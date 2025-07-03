Japonya'nın güneyinde iki haftada bine yakın deprem

Japonya Meteoroloji Ajansı'nın yaptığı açıklamalara göre ülkenin güney sahillerindeki yakın adalar zincirinde geçtiğimiz iki hafta içerisinde 900'den fazla deprem kaydedildi. Sarsıntılar sebebiyle uyuyamayan halk endişeli günler geçirdi.

Yetkililer, depremlerin herhangi bir hasara sebep olmadığını bildirdi ancak bu depremlerin ne zaman biteceğini kestiremediklerini belirtti.

SİSMİK HAREKETLER DEVAM EDİYOR

Deprem ve tsunami gözlem departmanı yöneticisi Ayakata Ebita çarşamba günü 5.5 büyüklüğünde gerçekleşen depremden sonra acil durum basın konferansındaki demecinde "Sismik hareketler geçtiğimiz 21 Haziran gününden beri Tokara adası etrafında çok aktif" dedi.

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"Saat akşam 4 itibariyle gerçekleşen deprem sayısı 900'u geçmiş durumda" açıklamasında bulunarak civarda yaşayan halkın bölgeyi terk etmesini veya daha şiddetli depremlerin yaşanması ihtimaline karşın sığınaklara taşınmasını tavsiye etti.

Resmi rakamlar 23 Haziran'da 183 depremin gerçekleşerek rekor kırdığını ve bu sayının 26 Haziran'da 15'e düştüğünü, 27 Haziran'da ise 16 depremin kaydedildiğini gösterdi. Fakat bu veriler, 28 Haziran'da 34'e, 29 Haziran'da 98'e ve 30 Haziran'da 62'ye yükseldi.

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Benzer bir yoğun sismik hareket döngüsü 346 depremle Eylül 2023 döneminde de yaşanmıştı.