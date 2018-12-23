Her yıl yüzlerce intiharın yaşandığı Aokigahara Ormanı, Japon mitolojisinde kötü ruhlara ev sahipliği yapmasıyla anılıyor. Orman bugün Japonlar arasında, Jukai (ağaç denizi) olarak biliniyor.

Aokigahara'nın girişinde son kez bu ormana gelmek için kullanılmış ve terk edilmiş arabalar işin ciddiyetine dair ipucu verirken, "ateş yakmayın, çöp atmayın" gibi uyarılar yerine de, "hayat size verilmiş bir hediyedir, ailenizi ve arkadaşlarınızı düşünün, intihar etmeye karar vermeden önce bu numaraları arayın" gibi uyarı tabelaları bulunuyor.

Ormanın derinliklerine doğru gidildiğinde önce ağaçlarda topluma ya da geride kalanlara mesaj veren objeler ve bırakılmış veda notları görülüyor. Japon hükümeti ise, insanları intihara teşvik etmemesi amacıyla, intihar edenlerin sayısını paylaşmıyor.

Kyochi Watanabe isimli müzisyen de ormanda John Lennon'un Imagine (Hayal et) şarkısını çalarak insanları intihardan vazgeçirmeyi umduğunu söylüyor. Watanabe, "İnsanları vazgeçirmek için yüksek sesle neşeli müzikler çalıyorum ama şimdilik pek etkili olmuyor gibi" ifadelerini kullandı.

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