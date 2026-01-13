Jasikevicius 3 yıl daha Fenerbahçe Beko'da!

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius'la yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Litvanyalı çalıştırıcı ile 3 yıllığına yeniden anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İşte o açıklama:

“Kulübümüz, bu sezon da büyük hedefler peşinde koşan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörlüğünü yürüten ve kazandığımız tarihi başarıların en büyük pay sahiplerinden biri olan Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius’a hayırlı olmasını diliyor, kendisine zaferler ve şampiyonluklarla dolu sezonlar temenni ediyoruz.”

Sarunas Jasikevicius, 14 Aralık 2023 tarihinde Fenerbahçe Beko'nun başına getirilmişti.