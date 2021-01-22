Jason Statham, yeni filmi 'Five Eyes'ın çekimleri için Antalya'ya geldi. Guy Ritchie'nin yönettiği filmin çekimlerinin bir bölümü EXPO alanında ve tarihi Kaleiçi'nde gerçekleştirildi. Filmin çekimleri büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirilirken setin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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