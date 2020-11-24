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Jaws filminde kullanılan dev köpekbalığı yenilendi

ABD’li ünlü yönetmen Steven Spielberg’ün 1975 yapımı Jaws filminde kullandığı dev köpekbalığı maketi Angeles’taki Sinema Akademi Müzesi’ne yerleştirildi. Yarım ton ağırlığındaki dev köpekbalığı ilgi odağı oldu

Jaws filminde kullanılan dev köpekbalığı yenilendi
AA

ABD’de gösterime girdiği an 100 milyon dolar gelir elde eden ilk sinema film olarak bilinen Jaws’ta kullanılan ve Bruce adı verilen yarım tonluk dev köpekbalığı maketi, 45 yıl sonra restore edildi.

DHA'nın haberine göre yarım ton ağırlığında ve 7.5 metre uzunluğundaki köpekbalığı maketi, fiber cam kullanılarak yenilendi.

YENİLEME 7 AY SÜRDÜ

Dev maketi yenileyen ünlü yönetmen ve özel efekt ustası Greg Nicotero, köpekbalığının her detayını 7 ay gibi sürede filmde gösterilen aslına bağlı kalarak özenle tasarladı.

Müze kapılarını ziyaretçilere 30 Nisan 2021’de açmayı planlıyor.

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