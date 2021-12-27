Sinema dünyasının acı kaybı 0:00 / 0:00

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Aralarında "Dallas Buyers Club" (Sınırsızlar Kulübü) ve "Wild" (Yaban) gibi sinema filmleri ile "Big Little Lies" ve "Sharp Objects" gibi dizilerin de bulunduğu birçok ödüllü yapıma imza atan Kanadalı yönetmen Jean Marc Vallee, yaşamını yitirdi. 58 yaşındaki Vallee'nin ölüm nedeni net olarak açıklanmadı.

Kanada'nın Quebec kentinde hayatını kaybettiği belirtilen Jean Marc Valle ile ilgili açıklamayı temsilcisi Bumble Ward yaptı. Ward, konuya ilişkin, "Valle, hafta sonu Quebec’te kaldığı kabinde ansızın yaşamını yitirdi." şeklinde konuştu.

Jean Marc Valle'nin yapımcı ortağı Nathan Ross, üzücü haberin ardından, "Jean-Marc yaratıcılık, özgünlük ve farklı şeyler denemeyi temsil ediyordu. Gerçek bir sanatçı ve cömert, sevgi dolu bir adamdı. Onunla çalışan herkes, sahip olduğu yetenek ve vizyonu görmeden edemezdi. O benim için bir arkadaş, yaratıcı ortak ve bir ağabeydi. Maestro çok özlenecek, ama onun güzel stilini ve dünyayla paylaştığı etkileyici çalışmalarının yaşamaya devam edeceğini bilmek insanı rahatlatıyor." ifadelerini kullandı.

Jean Marc Vallee

JEAN MARC VALLE HAKKINDA

Matthew McConoughey ve Jared Leto’nun oynadığı, "Dallas Buyers Club" ile sektörün aranan isimlerinden biri olan Jean Marc Valle, 6 Oscar Ödülü adaylığını da elde etmişti.

1963 yılında Montreal'de doğan Jean-Marc Vallée, Quebec Üniversitesi'nde sinema eğitimi almış ve kariyerine kısa filmler ile müzik videoları yöneterek başlamıştı. 1995 ylında ilk uzun metrajlı filmi 'Liste Noire'yi yöneten Jean-Marc Vallée'nin imza attığı yapımların arasında "C.R.A.Z.Y.", "The Young Victoria", "Café de flore", "Dallas Buyers Club", "Wild", "Demolition" gibi filmlerin yanı sıra "Big Little Lies" dizisi de yer alıyor.

Yönetmenin son olarak isimsiz bir film projesinin hazırlığında olduğu biliniyordu.