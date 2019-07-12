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Haberlerİş-Yaşam

Jeff Bezos helikopterler Antalya ve Muğla'nın koylarını gezdi

İHA

Dünyanın en zengin iş insanı olarak bilinen Amazon’un sahibi 55 yaşındaki Jeff Bezos, süper lüks yatı Flying Fox’da bulunan özel helikopteriyle Antalya ve Muğla’nın koylarını gezdi

Jeff Bezos'un yatı

Amerikalı girişimci, dünyanın en zengin iş insanı ve amazon.com'un kurucusu Jeff Bezos'a ait lüks yat Flying Fox, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki yolculuğuna devam ediyor. 136 metre uzunluğunda ve 22,5 metre genişliğindeki mega yat, Süveyş Kanalı üzerinden Mısır, Yemen ve Umman’a devam edecek olan yolculuğunun Türkiye bölümünü sürdürüyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana Muğla ve Antalya kıyılarını dolaşan mega yat, Marmaris’ten başlayan seyahatinde Kaş-Kekova’dan sonra Muğla-Datça ve son olarak Marmaris-Selimiye'de görüntülendi. 

Bezos'un helikopter sefası böyle görüntülendi:

 

12 METRELİK YÜZME HAVUZU VAR

Gittiği her yerde ilgi odağı olan mega yatta bekletilen özel helikopterine binen Jeff Bezos, Selimiye’den başlayarak kıyı şeridinde yer alan cennet koylarda tur attı. Flying Fox adlı süper yatta 12 metrelik yüzme havuzu, 36 kabin, 2 helikopter pisti yer alırken, 22 kişilik misafir kapasitesiyle 54 kişilik mürettebat bulunuyor.

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