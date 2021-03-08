"MUTLU BİR TESADÜF"

McKenzie Scott-Dan Jewett çiftinin mutlu haberi Giving Pledge adlı web sitesinden duyuruldu.

Jeweet, servetlerinin çoğunu hayırsever çabalara bağışlamaya söz veren milyarderler için kurulan sitede yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Hayatım boyunca servetimin çoğunu vermeyi planladığımı belirten bir mektup yazmak tuhaf, çünkü böyle bir şeyin özel bir anlamı olacağını söyleyecekmiş gibi hissetmek için gereken türden bir serveti asla toplamaya çalışmadım. Mutlu bir tesadüf eseri, tanıdığım en cömert ve nazik insanlardan biriyle evliyim ve başkalarına hizmet etmek için muazzam bir mali serveti devretme taahhüdünde ona katılıyorum.