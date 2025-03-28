Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in düğün davetli listesi belli oldu

Milyarder iş adamı Jeff Bezos, ödüllü bir eski gazeteci olan Lauren Sanchez ile evlenmeye hazırlanıyor. Çiftin bu yaz İtalya'da gerçekleştirilecek olan ve merakla beklenen düğününe katılacak isimlerden bazılarının kim olduğu belli oldu. Düğüne ünlü realite şov yıldızı Kim Kardashian ile annesi Cris Jenner'ın davet edildiği öğrenildi.Oyuncu Eva Longoria ile ünlü çift Katy Perry ve Orlando Bloom da davetliler arasında. Şarkıcı Katy Perry, aynı zamanda yakında uzay yolculuğuna çıkacak olan Lauren Sanchez'in yol arkadaşlarından biri.

Lauren Sanchez, pop yıldızı Katy Perry'nin yanı sıra gazeteci ve sunucu Gayle King, NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, insan hakları aktivisti Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn ile birlikte Blue Origin roketiyle uzayın sınırına giden ilk kadınlardan olacak.

Katy Perry ve Orlando Bloom

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Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'den, NS-31 misyonu kapsamında yapılacak ve yaklaşık 10 dakika sürecek uzay yolculuğunun net tarihi henüz açıklanmadı.