Jennifer Aniston: Çok yalnız hissediyordum 

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"YALNIZ OLMAK HER ZAMAN ÇOK DAHA KOLAYDI"

Henüz 9 yaşındayken anne ve babası boşanan Jennifer Aniston, "Sanırım ailemin ilişkisini görünce 'Bunu ben de yaşamak istiyorum' demedim" ifadelerini kullandı.

Jennifer Aniston, "Bir ilişkideyken olduğun kişiden veya ihtiyaçlarından taviz verme fikrini sevmiyordum bu nedenle ilişkileri nasıl yürüteceğimi bilmiyordum. Yalnız olmak her zaman çok daha kolaydı" dedi.