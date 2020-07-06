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HaberlerDünyadanJennifer Garner'den takipçisine destek: Mutluluk seni bulacaktır - Magazin haberleri
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Jennifer Garner'den takipçisine destek: Mutluluk seni bulacaktır

ABD'li aktris Jennifer Garner, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafının altına özel hayatında yaşadığı sorunlardan bahseden bir kadına cevap verdi. Garner, takipçisine "Savaşmaya değer, gerçek mutluluk seni bulacaktır" diyerek destek oldu

Jennifer Garner
HABERTURK.COM

Instagram hesabından hayatından kesitler yayınlayan oyuncu Jennifer Garner, geçtiğimiz günlerde fotoğrafının altına yapılan bir yoruma kayıtsız kalmadı. Garner, özel hayatıyla ilgili yaşadığı sorunlardan bahseden bir kadına destek oldu.

Oyuncu, iki evlilik yapan, üç çocuğu olan ve yıllarca duygusal şiddet gördüğü eşinden ayrılma gücünü kendisinden aldığını belirten takipçisine, "Umarım kalbini ve zihnini, duayla, meditasyonla, egzersizle ve sanatla dinginleştirebilirsin. Savaşmaya değer, gerçek mutluluk seni bulacaktır" diyerek destek oldu.

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