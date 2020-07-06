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Instagram hesabından hayatından kesitler yayınlayan oyuncu Jennifer Garner, geçtiğimiz günlerde fotoğrafının altına yapılan bir yoruma kayıtsız kalmadı. Garner, özel hayatıyla ilgili yaşadığı sorunlardan bahseden bir kadına destek oldu.

Oyuncu, iki evlilik yapan, üç çocuğu olan ve yıllarca duygusal şiddet gördüğü eşinden ayrılma gücünü kendisinden aldığını belirten takipçisine, "Umarım kalbini ve zihnini, duayla, meditasyonla, egzersizle ve sanatla dinginleştirebilirsin. Savaşmaya değer, gerçek mutluluk seni bulacaktır" diyerek destek oldu.