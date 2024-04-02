Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Jennifer Garner'ın babası William John Garner, 85 yaşında hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Jennifer Garner'ın babası William John Garner hayatını kaybetti

        Jennifer Garner, babası William John Garner'ın hayata veda ettiğini duyurdu. Ünlü oyuncu, babası için; "Sağlıklı ve harika bir hayat yaşamış 85 yaşındaki bir adamın ölümünde trajedi olmasa da, beklenmedik köşelerde bekleyen kederin kaçınılmaz olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 13:07 Güncelleme: 02.04.2024 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ABD'li oyuncu Jennifer Garner, babası William John Garner'ın acısıyla sarsıldı. Garner, babasının 85 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

        2

        Acı haberi sosyal medya hesabından yayımladığı daha önce babasıyla çektirdiği fotoğraflarla duyuran Jennifer Garner, aynı zamanda paylaşımına duygusal bir yazı not düştü.

        3

        Jennifer Garner, annesi Patricia Ann, kardeşleri Susannah ve Melissa ile birlikte babaları William John Garner'ın son nefesini verirken bile onun yanında olduklarını, ona şarkılar söyleyerek uğurladıklarını ifade etti.

        4

        "SAĞLIKLI VE HARİKA BİR HAYAT YAŞADI"

        Jennifer Garner; "Sağlıklı ve harika bir hayat yaşamış 85 yaşındaki bir adamın ölümünde trajedi olmasa da kederin kaçınılmaz olduğunu ve beklenmedik köşelerde beklediğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

        5

        "BABAM HAKKINDA SÖYLENECEK O KADAR ÇOK ŞEY VAR Kİ..."

        51 yaşındaki Jennifer Garner; "Babam hakkında söylenecek o kadar çok şey var ki... Kız kardeşlerim ve ben onun ne kadar harika biri olduğunu anlatmayı asla bitiremeyeceğiz, bu yüzden bize katlanın. Ama bugün bu anıları, onun nazik ve zeki bir adam, baba ve büyükbaba olmasının yanı sıra geride bıraktığı sevgi dolu mirasa duyduğum minnettarlıkla paylaşıyorum" dedi.

        6

        SAĞLIK ÇALIŞANLARINI UNUTMADI

        Jennifer Garner, ayrıca babasının hastalık sürecinde ve bakımında rolü olan sağlık çalışanlarına da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

        7

        "BAKIMINIZ BABAMIN ÖMRÜNÜ UZATTI"

        Jennifer Garner; "Bakımınız babamın ömrünü uzattı ve ona en sevdiği yerlerde, kızları ve torunlarıyla çevrili ve en önemlisi 59 yıllık eşinin, annemizin yanında olmak için zaman verdi" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Jennifer Garner
        #William John Garner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Trump'tan 1 Nisan şakası
        Trump'tan 1 Nisan şakası
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        İngiltere'de tip 1 diyabet hastaları için dönüm noktası
        İngiltere'de tip 1 diyabet hastaları için dönüm noktası
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Dip dalga nasıl tsunami oldu?
        Dip dalga nasıl tsunami oldu?
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        90 yaşındaydı... Kayıp olarak aranıyordu... Acı haber!
        90 yaşındaydı... Kayıp olarak aranıyordu... Acı haber!
        Tuba'ya otomobil yaya geçidinde çarpmıştı! Kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Tuba'ya otomobil yaya geçidinde çarpmıştı! Kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Yerel seçim salonları boş bıraktı
        Yerel seçim salonları boş bıraktı