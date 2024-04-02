Jennifer Garner'ın babası William John Garner hayatını kaybetti
Jennifer Garner, babası William John Garner'ın hayata veda ettiğini duyurdu. Ünlü oyuncu, babası için; "Sağlıklı ve harika bir hayat yaşamış 85 yaşındaki bir adamın ölümünde trajedi olmasa da, beklenmedik köşelerde bekleyen kederin kaçınılmaz olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı
ABD'li oyuncu Jennifer Garner, babası William John Garner'ın acısıyla sarsıldı. Garner, babasının 85 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.
Acı haberi sosyal medya hesabından yayımladığı daha önce babasıyla çektirdiği fotoğraflarla duyuran Jennifer Garner, aynı zamanda paylaşımına duygusal bir yazı not düştü.
Jennifer Garner, annesi Patricia Ann, kardeşleri Susannah ve Melissa ile birlikte babaları William John Garner'ın son nefesini verirken bile onun yanında olduklarını, ona şarkılar söyleyerek uğurladıklarını ifade etti.
"SAĞLIKLI VE HARİKA BİR HAYAT YAŞADI"
Jennifer Garner; "Sağlıklı ve harika bir hayat yaşamış 85 yaşındaki bir adamın ölümünde trajedi olmasa da kederin kaçınılmaz olduğunu ve beklenmedik köşelerde beklediğini biliyorum" ifadelerini kullandı.
"BABAM HAKKINDA SÖYLENECEK O KADAR ÇOK ŞEY VAR Kİ..."
51 yaşındaki Jennifer Garner; "Babam hakkında söylenecek o kadar çok şey var ki... Kız kardeşlerim ve ben onun ne kadar harika biri olduğunu anlatmayı asla bitiremeyeceğiz, bu yüzden bize katlanın. Ama bugün bu anıları, onun nazik ve zeki bir adam, baba ve büyükbaba olmasının yanı sıra geride bıraktığı sevgi dolu mirasa duyduğum minnettarlıkla paylaşıyorum" dedi.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINI UNUTMADI
Jennifer Garner, ayrıca babasının hastalık sürecinde ve bakımında rolü olan sağlık çalışanlarına da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.