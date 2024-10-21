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        Haberler Dünyadan Jennifer Lawrence ikinci çocuğuna hamile - Magazin haberleri

        Jennifer Lawrence ikinci çocuğuna hamile

        İki yaşında bir erkek çocuk annesi olan ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, ikinci çocuğunu kucağına almayı bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 10:04 Güncelleme: 21.10.2024 - 10:04
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        Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence, ikinci çocuğuna hamile. 40 yaşındaki yönetmen Cooke Maroney ile evli olan 34 yaşındaki oyuncunun hamilelik haberini, sözcüsü doğruladı.

        Lawrence ve eşi Maroney, 2019'da evlendi. Çiftin Cy adında iki yaşında bir oğlu bulunuyor.

        Ünlü oyuncu, oğlunun adını Amerikalı ressam Cy Twombly’den ilham alarak koyduklarını açıklamıştı.

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        Jennifer Lawrence, 2022'de verdiği bir röportajda ilk kez annelik duygusunu tatmasıyla ilgili konuşmuş ve oğlunun doğumunun hayatının yeniden başladığını hissettirdiğini söylemişti.

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        Ünlü oyuncu; "Çok aşığım. Başka bebeklere de aşığım. Yeni doğanlar çok muhteşem" demişti.

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        Umut Işığım', 'Açlık Oyunları', 'Don't Look Up' gibi filmlerin yıldızı, “Annelik hakkında konuşmak çok korkutucu. Herkes bambaşka bir deneyim yaşıyor çünkü. Bazı arkadaşlarım ilk başta anneliğe sevmeyebileceğimi söyledi. Kendime, 'Herkes bebeğimi kedimden daha çok seveceğimi söyleyip duruyor. Ama bu doğru değil. Belki onu kedim kadar severim' dedim” şeklinde konuşmuştu.

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        “Kalbim hiç bilmediğim bir kapasiteye ulaştı. Eşimi de buna dahil ediyorum” diyen oyuncu, bir anne olarak rollerinde ne tür bir değişim yaşayacağını merak ettiğini söylemişti.

        #Cooke Maroney
        #Jennifer Lawrence
        #Hamile
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        #anne
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