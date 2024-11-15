Jennifer Lawrence'ın hamile stiline tam not

'Kızıl Serçe', 'Düzenbaz', 'Umut Işığım', 'Açlık Oyunları', 'Don't Look Up' ve 'Büyü de Gel' gibi filmlerin yıldızı olarak tanınan Lawrence, sanat galerisi sahibi olan 40 yaşındaki Cooke Maroney ile 2019 yılında dünyaevine girmişti.

Çift, 2022 Şubat ayında Cy adında bir erkek çocuk sahibi oldu. Ünlü yıldız, oğlunun adını Amerikan ressam Cy Twombly’den ilham alarak koyduklarını açıklamıştı.