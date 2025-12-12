Jennifer Lawrence ile Josh Hutcherson, 'Açlık Oyunları' serisinin bir sonraki devam filmi 'Hasatta Gündoğumu'nda (Sunrise on the Reaping) 'Katniss Everdeen' ile 'Peeta Mellark' rollerini yeniden canlandırmak üzere yeniden bir araya geliyor.

Fazla bir bilgi verilmese de Suzanne Collins'in filmi 'Hasatta Gündoğumu' romanında, 'Katniss Everdeen' ile 'Peeta Mellark' karakterlerinin, kitabın son bölümünde, geleceğe yönelik bir zaman atlamasıyla yer aldığı biliniyor.

Josh Hutcherson, daha önce yaptığı bir röportajda, seriye geri dönme isteğini dile getirmiş ve "Geri dönmem için ikna edilmeme gerek yok. Anında orada olurdum" demişti.

Başrol oyuncularının geri dönüşünün yanı sıra, filmde genç Effie Trinket'i Elle Fanning, Başkan Snow'u Ralph Fiennes canlandırırken, kadroda aynı zamanda Kieran Culkin ve Jesse Plemons gibi önemli isimler de yer alıyor.

Jennifer Lawrence 'Açlık Oyunları'nda kız kardeşi için hayatta kalma mücadelesi veren Katniss Everdeen rolündeydi

2012'de başlayan 'Açlık Oyunları' serisi 5 filmden oluşuyor. Seri, bugüne kadar, 3,3 milyar doların üzerinde gişe hasılatı elde etti.

Serinin altıncı filmi olan 'Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu', gösterime 20 Kasım 2026'da girecek.