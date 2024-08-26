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        Haberler Magazin Jennifer Lopez - Ben Affleck'in ayrılık nedeni Kick Kennedy - Magazin haberleri

        Jennifer Lopez - Ben Affleck'in ayrılık nedeni Kick Kennedy

        Jennifer Lopez - Ben Affleck'in boşanma nedeni ortaya çıktı. Ünlü çiftin arasına Kick Kennedy girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 09:21 Güncelleme: 26.08.2024 - 09:28
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        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
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        Aylardır Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in ayrılık haberlerini okuyorsunuz.

        "Ayrıldılar - ayrılıyorlar" derken geçtiğimiz hafta içinde boşanmanın ilk adımını Jennifer Lopez attı.

        Lopez ile Affleck'in derdinin ne olduğu hep merak konusuydu.

        Zira 55 yaşındaki Jennifer Lopez ile 52 yaşındaki Ben Affleck, 17 yıl sonra yeniden bir araya gelmiş, birbirlerinin kendileri için ne kadar kıymetli olduğunu aradan geçen 6.209 günün sonunda, 2021'de "Haydi, aşkımıza bıraktığımız yerden devam edelim" demişlerdi.

        2022'nin yazında da evlenmişlerdi.

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        Başlarda aşklarını hunharca yaşayan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 2024'ün ilk günlerinden itibaren birlikte görülmemeye başladıktan sonra ünlü çiftin arasında bir sorun olduğunun ortaya çıkması da uzun sürmedi.

        Tipik bir âşık çiftin yaşadığı önemsiz sorunlardan biri olduğu, o sorunu da nasıl olsa çözecekleri düşünülürken araya bir kadının - adamın girdiği akıllara gelmedi.

        Meğerse öyleymiş...

        Ben Affleck, ABD'nin ünlü Kennedy ailesinin üyelerinden Kick Kennedy ile aşk yaşıyormuş.

        1963'te uğradığı suikast sonucu öldürülen ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert Kennedy'nin kızı olan Kick Kennedy 36 yaşında.

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        #Jennifer Lopez
        #Ben Affleck
        #Kick Kennedy
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