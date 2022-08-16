YEMEK, DÜĞÜN VE PİKNİK

Düğün töreninin üç gün süreceği iddia edildi. Kutlamalar; cuma gecesi özel bir yemekle başlıyor ertesi gün ise düğün var. Bir sonraki gün de ünlü çift, konuklarına bir piknikle veda edecek.

Jennifer Lopez'in özel tasarım bir gelinlik giyeceği belirtildi. Gösteri dünyasında 'JLO' olarak anılan yıldızın gelinliği, İtalya'da hazırlandığı aktarıldı. Lopez ve Affleck, geçtiğimiz ay İtalya'da bir tatile çıkmıştı. Gelinliğin de bu sırada sipariş edildiği belirtildi.