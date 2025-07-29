Jennifer Lopez'in İstanbul'da konser vereceği sahne görüntülendi

Bu yıl 4'üncü kez kapılarını açmaya hazırlanan İstanbul Festivali, Festival Park Yenikapı’da yerli ve yabancı birçok sanatçıyı ağırlayacak. Bu isimlerden biri olan Jennifer Lopez, 5 Ağustos'ta Türk hayranlarıyla bir araya gelecek. Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi’nin CEO’su Özlem Adıgüzel, festival hakkında bilgiler verdi.

"JENNIFER LOPEZ ÖZEL BİR KAREOGRAFİ HAZIRLIYOR"

Festivalin 1 Ağustos’ta açılacağını söyleyen Özlem Adıgüzel, "17 gün boyunca Yenikapı’dayız. Burada görmüş olduğunuz sahnede 50 performans sergilenecek. İçinde dünya yıldızı ve Türkiye’nin seçkin sanatçıları da var. Jennifer Lopez’i Dünya Turnesi kapsamında, 5 Ağustos’ta İstanbul Festivali Sahnesi’nde ağırlayacağız. Turnenin en büyük sahnesi İstanbul Festivali sahnesi oluyor. Hatta Jennifer Lopez bu sahneye özel bir koreografi hazırlıyor. Kendisi ve ekibi heyecanlı, elbette izleyenleri ve sevenleri de çok heyecanlı. Herkesi 5 Ağustos’ta bekliyoruz” dedi.

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1.64 boyundaki Jennifer Lopez'in konser vereceği sahne kendisinden 22 kat daha uzun.

"TEKNİK DONANIMI ÜST SEVİYELERDE BİR SAHNE"

Sahnenin teknik olarak oldukça yüksek bir kapasiteye sahip olduğunu söyleyen Özlem Adıgüzel; Sahnemiz, 36 metre yüksekliğinde 72 metre genişliğinde 20 bin piksel bir LED ekrandan oluşuyor. Teknolojik donanımı üst seviyelerde bir sahne. İstanbul Festivali sahnesi şu anda Türkiye’de kurulan en büyük sahne. Şunu söyleyebilirim; Herkes içi rahat bir şekilde genel giriş bileti almış olsa dahi bu alanın en sonundan net bir şekilde konserleri izleyebilecek, o kaliteyi hissedebilecek. Bundan endişe etmesinler. Konser alanımız 50 - 70 bin kişi arasında. Her bir izleyicinin sahanın en sonundan bile net bir şekilde izleyebileceği bir teknolojik görüntüleme göreceksiniz. Dolayısıyla en makul bileti alan izleyicilerimiz bile içi rahat bir şekilde konsere gelebilir" diye konuştu.