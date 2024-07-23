Jennifer Lopez kutlamada, Ben Affleck iş başında

EVLERİNİ SATIŞA ÇIKARDILAR

17 yıl sonra ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı veren Jennifer Lopez ve Ben Affleck ikilisi, araya giren başka eşler ve çocuklardan sonra 2021'de yeniden sevgili oldu.

Çift, 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girdi ve o günden bu yana her adımları takip edildi.

Ancak 'Bennifer' ikilisinin evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. Çiftin ayrıldığı, evlerini ayırdığı konuşulmaya başlandı. Hatta birlikte aldıkları ve birlikte yaşadıkları 60 milyon dolarlık malikaneyi satışa çıkardıkları öğrenildi.

İkili, en son ikinci evlilik yıl dönümünü de ayrı geçirdi ve herhangi bir kutlama mesajı paylaşmadı.