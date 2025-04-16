Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 'Up All Night' dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye gelecek. Lopez, Antalya ve İstanbul'da sevenleriyle buluşacak. Jennifer Lopez Türkiye konserleri için geri sayım devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Sanatçının Türkiye'ye bir ay rötarlı geleceği öğrenildi. Peki, Jennifer Lopez Türkiye konserleri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar? Jennifer Lopez İstanbul ve Antalya konser biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, 2025 Jennifer Lopez Türkiye konser takvimi ve bilet fiyatları hakkında detaylar...