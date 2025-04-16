Jennifer Lopez Türkiye konser takvimi 2025: Jennifer Lopez İstanbul ve Antalya konserleri ne zaman?
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor. Sanatçı, 'Up All Night' dünya turnesi kapsamında İstanbul ve Antalya'da sahne alacak. Ancak Jennifer Lopez Türkiye konser takvimi değişti. Daha önce temmuz ayında geleceği belirtilen Latin yıldız, Türk hayranlarıyla bir ay rötarlı buluşacak. Peki, Jennifer Lopez İstanbul ve Antalya konserleri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar, biletler satışa çıktı mı? İşte, 2025 Jennifer Lopez Türkiye konserleri tarihleri ve bilet fiyatları hakkında merak edilen tüm detaylar...
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 'Up All Night' dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye gelecek. Lopez, Antalya ve İstanbul'da sevenleriyle buluşacak. Jennifer Lopez Türkiye konserleri için geri sayım devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Sanatçının Türkiye'ye bir ay rötarlı geleceği öğrenildi. Peki, Jennifer Lopez Türkiye konserleri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar? Jennifer Lopez İstanbul ve Antalya konser biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, 2025 Jennifer Lopez Türkiye konser takvimi ve bilet fiyatları hakkında detaylar...
BİR AY RÖTARLI GELİYOR
Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi bulunan ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, uzun bir aradan sonra Türkiye'deki sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.
Son albümü 'This Is Me… Now' ile müzik listelerinde zirveye yerleşen Lopez, 'Up All Night' dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye geliyor.
Daha önce temmuz ayında geleceği belirtilen Latin yıldız, Türk hayranlarıyla bir ay rötarlı buluşacak.
JENNİFER LOPEZ TÜRKİYE KONSERLERİ NE ZAMAN VE NEREDE?
Global müzik listelerini alt üst eden şarkıları, sahne şovları ve enerjisiyle milyonları peşinden sürükleyen Jennifer Lopez, ağustos ayında İstanbul ve Antalya'da sahne alacak.
Lopez, 5 Ağustos'ta Antalya Regnum Carya’da hayranlarıyla buluşacak. 7 Ağustos'ta ise TemaCC organizasyonuyla İstanbul Yenikapı Festival Park’ta sahne alacak.
JENNİFER LOPEZ ANTALYA VE İSTANBUL KONSER BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Jennifer Lopez İstanbul konser biletleri, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 12.00’de satışa çıkacak.
Biletler sadece Bubilet’ten satın alınabilecek.
JENNİFER LOPEZ ANTALYA VE İSTANBUL KONSERLERİNİN BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Jennifer Lopez İstanbul konser bilet fiyatları ise bin 500 ile 15 bin arasında değişiyor.
Jennifer Lopez, İstanbul'daki ilk konserini "Dance Again" turnesi kapsamında 2012'de vermişti. İstanbul'da tek konser vermeyi planlayan sanatçı, yoğun talep üzerine konser sayısını 3'e çıkarmıştı.
KORSAN BİLET UYARISI
Jennifer Lopez konser biletleri, farklı sitelerde resmi olmayan yollarla satışa sunulmaya başlandı. Sitelerde yer alan bilet fiyatları 7 bin 800 TL’den başlıyor, 666 bin TL’ye kadar çıkıyor.
Organizasyon yetkililerinden Lopez hayranlarına korsan bilet uyarısı geldi. Yetkililer, ''Konserin biletleri sadece Bubilet’te satılacak. Başka sitelerden yapılan satışlar resmi değil. Biletleri ucuza alıp korsan yolla fahiş fiyata tekrar satışa koyuyorlar.'' dedi.