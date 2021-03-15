Jennifer Lopez, ilk evliliğini 1997-1998 yılları arasında oyuncu Ojani Noa ile yapmıştı.



Lopez, ardından 2001-2003 yılları arasında oyuncu Cris Judd ile hayatını birleştirmişti.



Şarkıcı, son evliliğini de 2004 ile 2014 arasında kendisi gibi şarkıcı olan Marc Anthony ile yapmıştı.



Çiftin bu evlilikten dünyaya gelen ikiz çocuklar var.



Lopez'in nişanlısı Alex Rodriguez ise aralarında Madonna ve Cameron Diaz'ın da bulunduğu ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilerle gündeme gelmişti.



Rodriguez'in Cynthia Scurtis ile 2002'de yaptığı evlilik 2008 yılında sona ermişti.



Alex Rodriguez'in bu evlilikten iki kızı bulunuyor.