"İLHAM PERİLERİMDEN BİRİYDİ"



Jeremy Ruehlemann'ın vefat haberini tasarımcı Christian Siriano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Siriano, gönderisinde şu ifadelere yer verdi: Hiç böyle bir şey paylaşmadım ama bu kadar güzel bir ruhu olan bir arkadaşı kaybetmek gerçekten zor. Bu Jeremy için... Ne olursa olsun tanıştığı herkese çok fazla sevgi veren adam... İlham perilerimden biriydi ve her zaman öyle kalacak. Bana ilham verdi ve onu sonsuza kadar seveceğim. Çok özel biriydi... Ailesine ve arkadaşlarına sevgilerimi gönderiyorum. Bir gün tekrar buluşacağımızı biliyorum ama şu an sadece ona sarılmak istiyorum. İyi dinlen Jeremy, hepimiz seni çok seviyoruz!