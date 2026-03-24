        Haberler Dünyadan Jessica Biel'den Justin Timberlake'in tutuklanma görüntülerine tepki

        Jessica Biel'den Justin Timberlake'in tutuklanma görüntülerine tepki

        Jessica Biel, eşi Justin Timberlake'in iki yıl önce tutuklanırken çekildiği anlaşılan vücut kamerası görüntülerinin yayınlanmasına tepki gösterdi

        Giriş: 24.03.2026 - 17:40
        Tutuklanma görüntüsüne tepki gösterdi

        Ünlü şarkıcı Justin Timberlake'in oyuncu eşi Jessica Biel, polis kamerası görüntülerinin yayınlanmasına tepkili. Biel, Timberlake'in 2024 yılında New York'ta alkollü araç kullanmaktan tutuklanmasına ilişkin polis kamerası görüntülerinin yayınlanmasından duyduğu rahatsızlığı ile getirdi.

        Ünlü şarkıcının kamuoyundan gizlemeye çalıştığı ve bunun için mahkemeye talepte bulunduğu görüntülerde, alkol testlerinden geçerken sendelediği, bir suçlu gibi muamele görmekten şikayet ettiği, polis merkezinde kelepçeliyken görüldüğü ve geceyi geçireceği hücreye konulduğu görülmüştü.

        Jessica Biel, eşi Timberlake'i başına gelen bu olayda desteklediğini açıklasa da görüntülerle birlikte bu olayın yeniden gündeme gelmesinden rahatsız olduğu öğrenildi. Görüntülerin Timberlake'i iyi bir şekilde göstermediğini düşünen Biel, bu stresli geçmişi geride bırakmayı tercih ettiklerini belirtti.

        2012'de evlenen çiftin, Nisan 2015'te doğan Silas ve 2020'de doğan Phineas adında iki oğlu var

        GÖRÜNTÜLERİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

        Timberlake daha önce Sag Harbor bölgesinde polis tarafından yolda durdurulup tutuklanması sırasında polislerin vücut kameralarından alınan görüntülerin yayınlanmasını engellemeye çalışmıştı.

        Mahkemeye görüntülerin yayınlanmaması talebinde bulunurken, "Polislerle yol kenarında yaşadığım karşılaşma sırasında son derece savunmasız bir durumdaydım" demişti. Ancak olay, Sag Harbor Polis Merkezi ile basının anlaşmaya varmasının ardından 20 Mart'ta kamuoyuna açıklandı.

        New York’un Hamptons bölgesinde alkollü araç kullandığı şüphesiyle durdurulan Timberlake'in önce dur işaretini ihlal ettiği ve şeridinden çıktığı tespit edilmişti. Görüntülerde Timberlake’in araçtan indiğinde alkol koktuğu ifade edilirken, sanatçı bir kadeh içki içtiğini ve arkadaşlarını takip ettiğini söylüyor.

        TEST EDİLİRKEN GERİLDİ

        Aracının içindeyken polise dünya turnesinde olduğunu söyleyen Timberlake, kimliğini nasıl açıklayacağı konusunda kısa süreli tereddüt yaşıyor. Testler sırasında gergin olduğu gözlenen sanatçı, kalbinin hızlı attığını söyleyerek memurlardan özür diliyor.

        "BURADA MI KALACAĞIM?"

        Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Timberlake’e kelepçe takılma anları da yayınlanan videoda yer aldı. Bir süre polis aracında bekletilen ve daha sonra geceyi nezarethanede geçiren Timberlake, kalacağı küçük hücre kendisine gösterildiğinde, "Yani bütün gece burada mı kalacağım? Siz çok çılgınsınız dostum" diye tepki gösteriyor.

        Timberlake daha sonra 'alkollü araç kullanma' suçlamasının daha hafif bir ihlale çevrilmesini kabul ederek suçunu kabul etti. Anlaşma kapsamında 500 dolar para cezası, 25 saat kamu hizmeti ve 90 gün ehliyetine el konulması cezası aldı. Ayrıca sanatçı için alkollü araç kullanımına karşı kamu spotu hazırlaması şartı koşuldu.

        "DERS ÇIKARDIM"

        Timberlake, alkollü araç kullanma suçundan aldığı cezayı kabul ettikten sonra, alkollü araç kullanmayı kınayan bir açıklama yaptı. Timberlake, o dönemde gazetecilere konuşurken, "Kendim için çok yüksek bir standart belirlemeye çalışıyorum ve bu o standart değildi" dedi ve ekledi: Bu benim yaptığım bir hataydı, ama şu anda izleyen ve dinleyen herkesin bu hatadan ders çıkarabileceğini umuyorum. Ben kesinlikle ders çıkardım.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 24 Mart 2026 (Hark Adası'na Operasyon İddiası)

        Ortadoğu'da savaşın 25. günü. İran'dan 77. dalga saldırı. Devrim Muhafızları: İsrail ve ABD üssü hedef alındı. Hark Adası'na operasyon iddiası. Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği. Türkiye şehitlerine veda etti. İzmir'deki meslek fabrikası polemiği. Fatih'te binalar neden çöktü? Futbolcu cinayeti soruş...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'da tartışmaların gündemindeki isim
        İran'da tartışmaların gündemindeki isim
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        Müşteri cinayeti kameraya yansıdı! Boynuna sarılıp tetiğe bastı!
        Müşteri cinayeti kameraya yansıdı! Boynuna sarılıp tetiğe bastı!
        Tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamada gözaltılar
        Tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamada gözaltılar
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        Migrenin beyindeki görsel işlemleme ve ağrı mekanizmalarıyla ilişkisi ortaya kondu
        Migrenin beyindeki görsel işlemleme ve ağrı mekanizmalarıyla ilişkisi ortaya kondu
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Kafaları karıştıran hamle
        Kafaları karıştıran hamle
        Kötü havada bayram ettiler
        Kötü havada bayram ettiler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        Sane'den şaşırtan istatistik!