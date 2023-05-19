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Haberler Gündem Hava Durumu JET RÜZGARLAR! Son dakika: Bahar sağanakları haftasonu da devam ediyor - Hava durumu
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Bahar sağanakları haftasonu da devam ediyor

Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yağışlı havanın bir süre daha süreceğini bildirdi. Öztel, "Anadolu’da halk arasında “kırkikindi yağmurları” olarak bilinen yağışlı saatler epey sürecek görünüyor. Haziran başlarında da henüz erken bir yaz havası, bir sıcak hava dalgası görüntüsü yok. Yağmurlu ve rüzgarlı bir ilkbahar yaşamaya devam edeceğiz görünüyor" dedi

JET RÜZGARLAR! Son dakika: Bahar sağanakları haftasonu da devam ediyor - Hava durumu
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Türkiye yaz mevsimine girmeyi en azından daha çok güneşlenmeyi bekliyor. Fakat hava tahminleri sıradaki yağmur bulutlarından söz ediyor. Bugün olduğu gibi yine Anadolu geneline yayılmış, lokal olarak kuvvetli bahar sağanakları haftasonu da Anadolu’yu serinletmeye ve sulamaya devam ediyor.

Ankara’da yaşanan fırtına (ve uçan koltuk!) sonrasında daha belirginleşen bir şiddet artışı var. Yukarı seviyede jet rüzgarları ismi ile bilinen çok hızlı bir hava taşınımı var. Bu hafta başında 30 derecelere çıkan sıcaklıkların hızla 17’lere gerilemesi de hava karışımının renkli karakterini gösteriyor. 30 dereceye çıkmış bir şehirde asfalt yollar, binalar çok daha yüksek sıcaklıklara kadar ısınıp alttan havayı ısıtıyor. Bir de bu (meteorolojide konveksiyon) kaldıraç etkisi eklendiğinde şimşekler, dolu yağışları, sağanak nedeniyle su baskınları yaşıyor ve iyi sabitlenmediyse fırtınada tehlikeli biçimde uçan nesneler görebiliyoruz.

HAFTASONU HAVA NASIL OLACAK?

Yarın (20 Mayıs Cumartesi) yine Ankara’da sağanak yağış bekleniyor ve tahmini 14:00-19:00 saatleri arası etkili olacak yağışlar sırasında rüzgar fırtınaları da yaşanabilir. Kastamonu yönünde bu yağışlar yine kuvvetli olacak görünüyor.

Ege kıyıları cumartesi gününü çoğunlukla parçalı bulutlu ve güneşli geçiriyor, sıcaklık İzmir’de 23°C civarında seyrediyor.

Ege’de pazar günü de hava parçalı bulutların arasından güneşi gösterecek. Bodrum çevresinde pazar sabahı zayıf yağmur geçişleri görülebilir.

Akdeniz’de cumartesi yağmur, pazar parçalı bulutlu ve güneşli bir hava görürüz. Sıcaklıklar 22-23°C’lere geriledi, geçtiğimiz günlerde ise 36°C’ye kadar yükselmişti.

Haftasonu deprem bölgesi yakınlarında Siverek ve çevresi (Çat-Viranşehir arası) kuvvetli sağanak ve dolu yağışı yaşayabilir. Mardin’e kadar pazar sabahı bu yağışlara hazırlıklı olmakta yarar var.

KIRKİKİNDİ DEVAM EDİYOR

Gelecek 7 gün içinde neredeyse hergün bir miktar yağmur, bazı lokal şiddetli hava olayları yaşayabiliriz. İstanbul ve İzmir gibi batı-kuzeybatı merkezlerde nispeten düşük yağış kaydedilecek fakat Anadolu’da halk arasında “kırkikindi yağmurları” olarak bilinen yağışlı saatler epey sürecek görünüyor.

Haziran başlarında da henüz erken bir yaz havası, bir sıcak hava dalgası görüntüsü yok. Yağmurlu ve rüzgarlı bir ilkbahar yaşamaya devam edeceğiz görünüyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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