Jet Sosyete 19. son bölümü seyircisi ile buluştu. Gününü değiştiren ve artık perşembe günleri izleyicisinin karşısına çıkacak olan Jet Sosyete'nin son bölümünde, spor araba merakı saran Ozan'ı bu sevdadan soğutmak için Cengiz ve Zahide işbirliği yapıyor.
JET SOSYETE 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Jet Sosyete 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizde yer alacaktır.
JET SOSYETE'NİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?
Ozan kendine spor bir araba beğenmiştir fakat Cengiz para harcamak istememektedir. Zahide’nin tavsiyesiyle Ozan’a bunu direk söylemek yerine Ozan’ı arabadan soğutma yöntemine başvurur. Bu yöntem başarılı olur fakat arabayı o kadar beğenir ki gizlice kendisine satın alır. Bu gerçeği gizleme çabaları eline yüzene bulaşır.
Yaşar, zammından kalan parayı almaya çalışırken Cengiz zorluk çıkarır. Bu duruma çok bozulan Yaşar işe gitmeme kararı alır. Bu durumda Yüksel ailesinin diğer fertleri iş aramak ve çalışmak zorunda kalır.
Bir tekstil firmasında işe girmek için İlayda ve Tony’den zorla tavsiye mektupları toplayan Gündüz, daha sonra Özpamuk ve E-lay tekstilin başına bela olur.
Ailede herkes bir iş peşinde koşmaya çalışırken ev işlerinin bütün yükü de Yaşar’a kalır.
Şennur, eski tanıdığı bir doktordan bedava ameliyat sözü alınca acilen ameliyat olmaya karar verir. Fakat hiçbir komşusu ve tanıdığı yanında refakatçı olarak kalmak istemez ve çeşitli bahanelerle reddeder. Bu sırada hayır işlerine kafayı takmış olan Gizem, Şennur’a refakatçilik yapa
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