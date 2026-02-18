Canlı
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Jeton Bekjiri: Maçın favorisi Samsunspor - Futbol Haberleri

        Jeton Bekjiri: Maçın favorisi Samsunspor

        Shkendija Teknik Direktör Jeton Bekjiri, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın konuk edecekleri Samsunspor'un favori olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 18:58 Güncelleme: 18.02.2026 - 18:58
        "Maçın favorisi Samsunspor"
        UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Samsunspor'u ağırlayacak olan Kuzey Makedonya ekibi Shkendija'nın teknik direktörü Jeton Bekjiri, açıklamalarda bulundu.

        Bekjiri ile Shkendija'nın kaptanı Besart Ibraimi, Todor Proeski Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

        "MAÇIN FAVORİSİ SAMSUNSPOR"

        Samsunspor'un maç öncesinde teknik direktör değişikliğine gittiğini hatırlatan Bekjiri, "Bu tür durumlarda öngörülemelen şeyler olabiliyor. Biz onları analiz ettik. Yeni teknik direktörün diğer çalıştırdığı takımlardaki oyun tarzını da incelemeye çalışacağız. Bizim ve taraftarlarımız için önceliğimiz bu maçın tadını çıkarmak, rakibimize saygı duyarak mücadele etmektir. Mutlaka rakibimiz bu maçın favorisidir." dedi.

        Karşılaşmada topa sahip olmaya çalışacaklarını aktaran Bekjiri, "Oyun kalitemizi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Şimdiye dek çok güçlü rakiplerle karşılaştık. Onlara gerekli saygıyı gösterdik ve sahada gerekli mücadeleyi göstererek buraya kadar geldik." ifadelerini kullandı.

        "KESİNLİKLE KAZANMALIYIZ"

        Jeton Bekjiri, eşleşmedeki rövanş maçının çok önemli olacağını vurgulayarak, "Samsunspor'un eksikleri var ama çok kaliteli de oyuncuları var. Yarın oynayacak Samsunsporlu futbolcuların iyi gayret göstereceğini düşünüyorum. Bence güzel bir futbol şöleni olacak. Biz kesinlikle kazanmalıyız. Sahada gururlu şekilde mücadele edeceğiz." diye konuştu.

        BESART IBRAİMİ

        Besart Ibraimi ise Samsunspor'a karşı zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını dile getirdi.

