Joao Cancelo yeniden Barcelona'da!

Habertürk Manşet - 10 Ocak 2026 (Rojin'in Ölümündeki Şüpheler Neler?)

İntihar mı, kazara mı, cinayet mi? Rojin'in ölümü aydınlanacak mı? Rojin Kabaiş nasıl öldü? Rojin'in ölümü aydınlanacak mı? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir ve Akademisyen. Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız yanıtladı.