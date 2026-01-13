Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Joao Cancelo yeniden Barcelona'da - Futbol Haberleri

        Joao Cancelo yeniden Barcelona'da

        İspanya Birinci Futbol Ligi ekibi Barcelona, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de top koşturan Portekizli oyuncu Joao Cancelo'yu sezon sonuna kadar kiraladı. 31 yaşındaki oyuncu, 2023-2024 sezonunda da Katalan ekibinde kiralık olarak forma giydi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 22:46 Güncelleme: 13.01.2026 - 22:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Joao Cancelo yeniden Barcelona'da!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İspanyol devi Barcelona, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen tecrübeli oyuncu Joao Cancelo'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

        Kulüpten yapılan açılamada, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen 31 yaşındaki bek oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

        Portekizli futbolcu, 2023-24 sezonunda da Manchester City'den kiralık olarak Katalan ekibine gelmiş, 42 maçta forma giymişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 10 Ocak 2026 (Rojin'in Ölümündeki Şüpheler Neler?)

        İntihar mı, kazara mı, cinayet mi? Rojin'in ölümü aydınlanacak mı? Rojin Kabaiş nasıl öldü? Rojin'in ölümü aydınlanacak mı? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir ve Akademisyen. Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız yanıtladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Fenerbahçe'den Kante bombası!
        Fenerbahçe'den Kante bombası!
        Trump: Protestoya devam edin
        Trump: Protestoya devam edin
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        Grönland Başbakanı: Grönland ABD'ye ait olmayacak
        Grönland Başbakanı: Grönland ABD'ye ait olmayacak
        Beşiktaş'ta Jorgensen için karar vakti
        Beşiktaş'ta Jorgensen için karar vakti
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        13 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        13 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Dünyada ne kadar altın var?
        Dünyada ne kadar altın var?
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem