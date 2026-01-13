Joao Cancelo yeniden Barcelona'da
İspanya Birinci Futbol Ligi ekibi Barcelona, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de top koşturan Portekizli oyuncu Joao Cancelo'yu sezon sonuna kadar kiraladı. 31 yaşındaki oyuncu, 2023-2024 sezonunda da Katalan ekibinde kiralık olarak forma giydi.
Portekizli futbolcu, 2023-24 sezonunda da Manchester City'den kiralık olarak Katalan ekibine gelmiş, 42 maçta forma giymişti.