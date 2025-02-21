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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Joao Mario: Maçı 7-1 kazanabilirdik - Beşiktaş Haberleri

        Joao Mario: Maçı 7-1 kazanabilirdik

        Beşiktaş'ın oyuncularından Joao Mario, 3-1'lik Eyüpspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Maçı 7-1 kazanabilirdik" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 22:42 Güncelleme: 21.02.2025 - 22:42
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        "Maçı 7-1 kazanabilirdik"
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        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Joao Mario, galibiyeti değerlendirdi.

        "MAÇI 7-1 KAZANABİLİRDİK"

        Karşılaşmayı değerlendiren 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, "Önemli fırsatlar yakaladık, onları kaçırmasaydık, 7-1 kazanabilirdik. Ole Gunnar Solskjaer'in gelmesinin ardından oyunda bir şeyler değişti. Ben de takım birlikte ve iyi oynadığı zaman, daha etkili olan bir oyuncuyum." ifadelerini kullandı.

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