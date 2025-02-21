Joao Mario: Maçı 7-1 kazanabilirdik

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Joao Mario, galibiyeti değerlendirdi.

"MAÇI 7-1 KAZANABİLİRDİK"

Karşılaşmayı değerlendiren 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, "Önemli fırsatlar yakaladık, onları kaçırmasaydık, 7-1 kazanabilirdik. Ole Gunnar Solskjaer'in gelmesinin ardından oyunda bir şeyler değişti. Ben de takım birlikte ve iyi oynadığı zaman, daha etkili olan bir oyuncuyum." ifadelerini kullandı.