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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Joao Pereira: 3 gol atmamıza rağmen kaybetmek üzücü - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Joao Pereira: 3 gol atmamıza rağmen kaybetmek üzücü

        Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Trabzonspor'a karşı 3 gol atıp kazanamamanın üzüntü verici olduğunu belirterek, ligde kalmanın kendi ellerinde olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 20:01 Güncelleme: 27.04.2025 - 20:01
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        "3 gol atmamıza rağmen kaybetmek üzücü"
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        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Pereira, açıklamalarda bulundu.

        Mücadeleye iyi başlayamadıklarını belirten Pereira, "Yediğimiz goller, hafta içi antrenmanlarda çalıştığımız pozisyonlardan geldi. Trabzonspor'un her zaman uyguladığı organizasyonlardan goller yedik. Maçta 2-0 geriye düştükten sonra 2-1 yaptık. 3-1’den 3-2'ye, 4-2’den de 4-3’e getirmeyi başardık. Devre arasında soyunma odasında bunu başarabileceğimizi konuştuk. Bugün tüm zorluklara rağmen burada 90 dakika mücadele etmek bizim adımıza önemliydi. Ancak Trabzon’da 3 gol atıp yine de kaybetmek gerçekten can sıkıcı" ifadelerini kullandı.

        Trabzonspor’un kaliteli bir takıma sahip olduğunu vurgulayan Pereira, "Trabzonspor'un iyi oyuncuları ve iyi bir hocası var. Bu da bizim için iyi sonuç almayı zorlaştırdı. Şimdi önümüzde yeni bir hafta var ve cumartesi günü bizim için final niteliğinde bir maç oynayacağız. Mücadelemiz devam ediyor. Süper Lig'de kalmak tamamen bizim elimizde. Önümüzde 5 maç var, eğer bunları kazanırsak ligde kalacağız. Bugün aldığımız sonuç bizi zor duruma soktu ama biz inanmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

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