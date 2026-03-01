Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Joao Pereira: Bugün verilen penaltı inanılır gibi değil - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Joao Pereira: Bugün verilen penaltı inanılır gibi değil

        Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Süper Lig'in 26. haftasında 2-2 berabere kaldıkları Göztepe maçının ardından hakem yönetimini eleştirdi. Joao Pereira, "Hakemle ilgili konuşmayı normalde sevmiyorum ama böyle olunca sessiz kalmak imkansız. Her hafta aleyhimize kararlar alınıyor, bugün verilen penaltı inanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 00:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pereira'dan hakem yönetimine tepki!

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, açıklamalarda bulundu.

        HAKEM TEPKİSİ

        Adil bir maç olması durumunda sahadan üç puanla ayrılmayı beklediklerini kaydeden Pereira, "Bugün olanlardan sonra aslında söyleyebileceğim pek bir şey yok. Hakemle ilgili konuşmayı normalde sevmiyorum ama böyle olunca sessiz kalmak imkansız. Her hafta aleyhimize kararlar alınıyor. Beşiktaş, Galatasaray kupa maçı ve Başakşehir maçlarında aleyhimize verilen penaltılar inanılmazdı. Bugün verilen penaltı ise inanılır gibi değil. Sanki çocuğumla oynuyorum, ufak bir dokunuyorum ve düşüp penaltı veriliyor. Futbol bir temas oyunudur; büyük liglere, örneğin Premier Lig'e bakmamız gerekiyor. Burada yaptığımız iş bale değil, yüzme havuzunda da oynamıyoruz. Hafta boyunca hedeflerimize ulaşabilmek için tüm ekip ve kulüp personeliyle çok sıkı çalışıyoruz, maçta ne yapmamız gerektiğini anlasınlar diye resmen oyuncularımın canını çıkarıyorum. İstediğim her şeyi yapıyorlar, iyi futbol oynuyoruz ama maçta her zaman aleyhimize gelişmeler oluyor. Herkes hata yapabilir ancak her şeyin ekranda daha net görülebildiği VAR sistemi tamamen bu durumlar için var" ifadelerini kullandı.

        TAKTİKSEL OYUN PLANI

        Hakemleri konuşmayı bırakıp tamamen oyuna odaklanmak istediğini belirten Pereira, Göztepe karşısında sahaya yansıttıkları taktiksel plana değinerek, "Bizim için oyun her zaman daha önemli. Göztepe'nin savunmada 5-3-2 dizilişiyle durduğunu biliyorduk ve rakibe göre bazı değişiklikler yaparak dörtlü oyun kurduk. Bu şekilde alan bulduk, top daha fazla bizde kaldı ve penaltı pozisyonuna kadar Göztepe topa bile dokunamadı. Saha içi dağılımımız sayesinde kanat ve bek oyuncularımız geniş alanlar bularak pozisyonlara girdi. İlk yarı çok iyi bir futbol oynadık. Bir, iki, hatta üç gol bile atabilirdik. İkinci yarı Göztepe bazı değişiklikler yaparak işleri bizim için zorlaştırdı. Oynamak isteyen bir takım olduğumuz için normal sayılabilecek basit pas hataları yaptık. Onlar da zaten iyi oldukları duran toplardan birkaç kez, son dakikalarda ise biz risk aldıktan sonra pozisyona girdiler ama o zamana kadar çok etkili olduklarını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

        MAÇIN SON BÖLÜMÜ VE MÜCADELE

        Maçın son bölümündeki hamleleri ve oyuncularının sahadaki mücadelesini değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Oyuncularımı tebrik ediyorum çünkü sonuna kadar inandılar, her şeylerini ortaya koydular ve yaşananlara rağmen maç içinde savaşıp bir puanı aldık. Oyuna sonradan giren isimler takıma çok büyük katkıda bulundu. İbrahim Kaya üç dakika, Efecan ise 10 dakika oynamalarına rağmen takıma yardımcı oldular. Oyunun son bölümü normalde sevmediğim şekilde çok gitti geldi oyununa döndü. Ancak buradan ekibime de teşekkür etmem gerekiyor, biraz daha risk almamız gerektiğini söylediler. İbrahim Kaya'yı santrfor pozisyonunda oyuna dahil ettik, üç santrforla bir şeyler üretmeye çalıştık ve bu şekilde golü bulduk. Bugün galibiyet alamadıysak bu bizim hatamızdan dolayı değil, tamamen başka etkenlerden kaynaklandı. Adil bir maç olsaydı sahadan üç puanla ayrılacağımızı düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cinsel saldırıyla suçladığı kişiyi duruşma çıkışı öldüren şüpheli: Sinirlerime hakim olamadım

        Kocaeli'de, eski eşinin davalık olduğu Emrah Çeliksoy'u (35), tanık olarak dinlendiği duruşmada kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayıp, çıkışta kalbinden bıçaklayarak öldüren Sümeyye M.'nin (25) polise verdiği ilk ifadesinde yaşananlar nedeniyle sinirlerine hakim olamadığını söylediği belirt...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Husilerden açıklama: Savaşa katılmamız zaman meselesi
        Husilerden açıklama: Savaşa katılmamız zaman meselesi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Cimbom, Başakşehir'i ikinci yarıda geçti!
        Cimbom, Başakşehir'i ikinci yarıda geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Başakşehir'e karşı 8'de 8!
        Başakşehir'e karşı 8'de 8!
        Fark ücreti çıkınca eczaneye saldırdı
        Fark ücreti çıkınca eczaneye saldırdı
        Erakçi: Rusya ve Çin bizim stratejik ortaklarımızdır
        Erakçi: Rusya ve Çin bizim stratejik ortaklarımızdır
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        İlber
        İlber
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon