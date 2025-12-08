Joao Pereira: Daha çok pozisyon üretmemiz gerekiyor

Corendon Alnyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, 0-0 berabere kaldıkları Antalyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında sonuçtan mutlu olmadığını söyledi.

"DAHA ÇOK POZİSYON ÜRETMEMİZ GEREKİYOR"

Kendi sahalarında oynadıklarını hatırlatan Pereira, "Daha çok pozisyon üretmemiz gerekiyor, daha çok zorlamamız gerekiyor, daha çok gol atmamız gerekiyor ve daha iyi oynamamız gerekiyor. Kendi sahamızda o topun kaleye girmesi için daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor." dedi.

Maçlarda hiçbir zaman bahane bulmadığını oyuncular ve hakemler hakkında da hiç konuşmadığını savunan Pereira, her zaman çözüm üretmeye çalıştığını kaydetti.

Bir takımın ilk dakikadan itibaren sadece zaman geçirmek için yerde kalmasına izin verilmemesi gerektiğini dile getiren Pereira, "Eğer topun oyunda kalma süresine bakarsanız muhtemelen çok az süredir. Çünkü oyunda top kalmadı. Rakip buna izin vermedi. Eğer Türk futbolunun gelişmesini istiyorsanız, bu tarz şeylere izin vermememiz gerekiyor. Bu bir bahane değil, bu söylediğim bir gerçek. Aynen bizim üçüncü bölgede daha iyi şeyler yapmamız gerektiği gerçeği gibi." diye konuştu.