Joao Pereira: Daha iyi sonuçlar almamız gerekiyordu

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Geçen haftayla aynı şeyleri söyleyeceğim. Yine biz çok iyi oynadık. Yine oyunu biz kontrol ettik. Daha çok net pozisyona girdik. Kaleye 11 tane şutumuz var ama yine gol bulamadık. Bütün maç boyunca biz baskılı oynadık. İlk 20 dakikada belki 3 tane gol atabilirdik. Rakibimize maç boyunca sadece 1 tane pozisyon verdik. Bu kadar şans yakalamamıza ve bu kadar baskılı oynamamıza rağmen buradan 1 puanla ayrılıyoruz. Bu bizim için çok can sıkıcı bir durum. Ligin ilk yarısının sonuna geldik ve neredeyse ilk yarıda 10 maçta biz rakiplerimize karşı üstün oynadık. 18 puanımız var. Bizim 18 puandan daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Daha iyi sonuçlar almamız gerekiyordu. Ben hiçbir zaman hakemlerle alakalı bahane uydurmuyorum. Yine bahane bulmayacağım. Türk futbolunun gelişmesini istiyorsak, zamana oynamamamız gerekiyor. Maçın 10’uncu dakikasından itibaren rakip oyunu yerde oynamaya başladı. Maç boyunca birçok kez zamana oynandı. Maçın sonuna geldiğimizde de sadece 5 dakika eklendi. Biz maça taraftar gelmiyor diye şikayet ediyoruz. Bu şekilde oynarsak tabii ki gelmezler" ifadelerini kullandı.