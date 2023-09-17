Joao Tralhao: "Gösterdiğimiz performansla 1 puan almamız gerektiğini düşünüyorum"

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig’İn 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 3-2’lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Traolha, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyunun hakkının bu olmadığını söyleyen Tralhao, “Fenerbahçe’ye karşı oynadık. Büyük bir takım olduğunu biliyorduk. Bireyselliğin yanında güçlü bir takım olduğunu biliyorduk. Güzel atmosferde güzel oynamak bizim için ayrıcalıktı. Takımımız bugün sahada iyi kişilik gösterdi. Sahada iyi bir oyun ortaya koydu. Takımımız oyunun bütününde büyük kısmına hükmetti diyebiliriz. Detaylara çalışmalıyız. Takımdaki oyuncuların çalışmalarından bu çalışmaları sahaya yansıtış şekillerinden mutluyuz. Bence oyunun hakkı bu değildi. Çünkü gösterdiğimiz performansla en azından 1 puan almamız gerektiğini düşünüyorum. Bir taraf galip olacaksa da biz olmalıydık. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Doğru yolda olduğumuzu biliyoruz. En kısa sürede 3 puanı almayı başaracağız” şeklinde konuştu.

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